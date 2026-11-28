Ümraniye'de robot heyecanı üç gün sürecek:

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Ümraniye 3. Cezeri Robot Yarışması, 27-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona 18 takım ve toplam 600 öğrenci katılacak. Yarışma alanı özel olarak hazırlanmış pist ve görevlerle donatılırken, takımlar kendi geliştirdikleri robotlarla üç gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.

katılımcı profili ve yarışma formatı:

Etkinlik yalnızca Ümraniye sınırlarıyla sınırlı kalmıyor; Kocaeli, Yeşilköy, Şile ve Üsküdar gibi farklı bölgelerden gelen Anadolu ve meslek liselerinden öğrenciler de organizasyonda yer alacak. Yarışma boyunca katılımcılar teknik bilgi ve becerilerini sergilemenin yanı sıra stratejik düşünme, problem çözme ve takım çalışması yeteneklerini de göstermeye davet ediliyor. Organizasyon, gençlerin mühendislik temelli uygulama deneyimini artırmayı hedefliyor.

açılışta başkan yıldırım'ın mesajları:

Açılış programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı ve gençlerin heyecanına dikkat çekti. Yıldırım açılışta şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimiz acayip duyarlı ve heyecanlı. Bu tabii ileride mühendisliğe atılım. Mekaniği, elektroniği, elektriği öğreniyorlar. Bunlarla birlikte üniversiteden sonra da iyi bir mühendis yetişmek için buralardan geleceğin mühendisleri çıkacak inşallah. Yaptıkları bu başarılı çalışmalar silah sanayisinde, savunma sanayisinde veya hayatın bir başka parçasında hayata geçirilebilir. Türkiye’de güzel şeyler oluyor, gençlerle iftihar ediyoruz. Artık yabancı ülkelerin çocuklarıyla değil, kendi çocuklarımızla iftihar ediyoruz. Bizimkilerin başaramayacağı bir şey yok, yeter ki inansınlar. Bunlarda iman, bilgi ve inanç var. Aileleri, belediyelerimiz ve vatandaşlarımız sahip çıkıyor. Başarılar diliyorum gençlerimize, onları seviyorum."

Yıldırım ayrıca yarışmaların yerli ve milli sanayiye katkısına vurgu yaptı ve şu değerlendirmeyi aktardı: "Bu yarışmalar olmasaydı çocuklar savunma sanayisinde, yerli sanayide yüzde 85’e gelemezdi. TEI’de şu anda 10 bin tane mühendisimiz var, her sahada mühendisimiz var. Türk gencinin hocalarıyla ve bilgiyle birlikte neler yapabileceğinin kanıtı işte bu atölyeler. Bugün dünyada başarı bu atölyelerden çıkmış; iyi bir otomobil, iyi bir uçak bilgiyle çalışarak böyle küçük atölyelerden çıkmış. Çocukları görüyorsunuz, vidayı sıkıyor, bir işçi gibi çalışıyor. İleride bunların hepsi Türkiye’ye faydalı birer insan olacaklar. Kim katkıda bulunuyorsa, ülkeye bir taş üzerine taş koyuyorsa şimdiden bu çocukların hepsinin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bunlara açık çek vermiş, ’Ne yaparsanız yapın, yapın’ diyor. Biz de belediyeler, vatandaşlar, aileler ve hocalar olarak yanlarındayız. Bu büyük bir katma değer; kartopu gibi büyüyerek gidecek ve ondan sonra hiç kimseye ihtiyacımız kalmayacak."

Üç gün sürecek yarışma, katılımcılara saha deneyimi, ekip yönetimi ve uygulamalı mühendislik pratikleri sunarken, jürinin değerlendirmesiyle dereceye giren takımlar çeşitli ödüller ve tanınırlık kazanacak. Organizasyonun amacı sadece rekabet değil; gençleri teşvik etmek, yerel atölye kültürünü güçlendirmek ve geleceğin mühendislerini desteklemek olarak özetlenebilir.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİM ÜMRANİYE 3. CEZERİ ROBOT YARIŞMASI, 27-29 KASIM TARİHLERİ ARASINDA 18 TAKIMDAN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.