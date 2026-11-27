Valilikten yapılan açıklama:

Trabzon genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu 24 Kasım günü Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle Beşikdüzü-Şalpazarı karayolu ulaşıma kapandı. Yapılan teknik incelemelerde köprünün taşıyıcı ayağının hasar gördüğü ve mevcut haliyle güvenli ulaşımın sağlanamayacağı belirlendi.

Valilik açıklamasında, 2016 yılında bölgede yaşanan heyelan nedeniyle risk altındaki 4 konutun tahliye edilmesinin, son olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamasında rol oynadığı hatırlatıldı. Heyelan nedeniyle Ağasar Deresi'nin akışını engelleyen toprak ve kayaların temizlenmesi için DSİ ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürdürüyor.

çalışmalar ve koordinasyon:

Trabzon Valiliği, DSİ, Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri koordineli şekilde bölgede zemin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Açıklamada, yeni köprünün yapımı tamamlanıncaya kadar mevcut güzergâhtan ulaşımın sağlanamayacağı, bu kapsamda köprünün yeniden yapımına yönelik etüt ve proje çalışmalarına başlandığı bildirildi. Valilik, etüt ve proje tamamlandıktan sonra köprünün en kısa sürede yapımına başlanacağını duyurdu.

alternatif güzergâhlar ve trafik düzenlemesi:

Köprü yapımı tamamlanana dek Şalpazarı ilçesine ulaşımın alternatif yollar üzerinden sağlanacağı belirtildi. Valiliğin açıkladığı güzergâhlar şunlar:

1. Güzergâh: Korkuthan Mahallesi - Kalegüney mevkii - Şalpazarı.

2. Güzergâh: Beşikdüzü - Çıtlaklı - Akçiriş - Çardaklı - Şalpazarı.

Alternatif güzergâhlarda trafik akışının güvenli ve düzenli sağlanması amacıyla trafik ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığı ve sürücülere yönelik yönlendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından belirtilen alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik ekiplerinin yönlendirmelerine ve yol üzerindeki trafik işaret ve levhalarına uymaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve ilgili birim müdürleri bölgeyi yerinde inceleyerek çalışmaları takip etti.

HEYELAN SONRASINDA AĞASAR DERESİ'NİN AKIŞINI ENGELLEYEN TOPRAK VE KAYALARIN DSİ VE KARAYOLLARI EKİPLERİNCE KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.