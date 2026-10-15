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Uludağ yağmurları Gökdere'yi kabarttı, Irgandı Köprüsü'nde taşkın endişesi

Bursa'da yoğun sağanak sonrası Uludağ eteklerinden inen Gökdere ve Kaplıkaya'nın su seviyesi yükseldi; Irgandı Köprüsü altında taşkın endişesi oluştu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Uludağ yağmurları Gökdere'yi kabarttı, Irgandı Köprüsü'nde taşkın endişesi

Uludağ'dan inen dereler taşma noktasına geldi:

Bursa'yı etkisi altına alan sağanak yağışın ardından Uludağ eteklerinden inen dereler kritik seviyelere ulaştı. Özellikle Gökdere ile Kaplıkaya bölgesinde su miktarı arttı ve akış hızlandı.

Tarihî Irgandı Köprüsü çevresinde görüntüler:

Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derenin taşma noktasına gelmesi ve suyun güçlenmiş akışı kameralara yansıdı. Köprünün altındaki görüntüler, derenin seviyesindeki belirgin yükselişi gösterdi.

Yağış sonrası su seviyesinin yükselmesi ve akışın hızlanması, bölgede taşkın endişesi doğurdu.

Uludağ&#039;dan akan dereler taştı

Uludağ'dan akan dereler taştı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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