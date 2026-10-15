Uludağ yağmurları Gökdere'yi kabarttı, Irgandı Köprüsü'nde taşkın endişesi

Uludağ'dan inen dereler taşma noktasına geldi:
Bursa'yı etkisi altına alan sağanak yağışın ardından Uludağ eteklerinden inen dereler kritik seviyelere ulaştı. Özellikle Gökdere ile Kaplıkaya bölgesinde su miktarı arttı ve akış hızlandı.
Tarihî Irgandı Köprüsü çevresinde görüntüler:
Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derenin taşma noktasına gelmesi ve suyun güçlenmiş akışı kameralara yansıdı. Köprünün altındaki görüntüler, derenin seviyesindeki belirgin yükselişi gösterdi.
Yağış sonrası su seviyesinin yükselmesi ve akışın hızlanması, bölgede taşkın endişesi doğurdu.
Uludağ'dan akan dereler taştı
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