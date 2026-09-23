Uludağ yolu'nda yasak sollama kazayı son anda önledi

Uludağ yolu'nda tehlikeli sollama anı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu üzerinde, sollama yapılmasının yasak olduğu bir noktada yaşanan tehlikeli araç manevrası, olası bir çarpışmayı son anda önledi. O anlar, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, önündeki tırı sollamak isteyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosikletle kafa kafaya gelme riski oluşturdu. Karşılaşma anında her iki sürücü de ani manevra yaptı ve araçlar çarpışmaktan kurtuldu. Görüntülerde, tehlikenin ne kadar yakın olduğu net biçimde görülüyor.

görüntülerin gösterdikleri ve riskler:

Kayıtlarda, sollamanın yasak olduğu alanlarda yapılan hatalı geçişlerin sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceği açıkça ortaya çıkıyor. Karşı şeritten gelecek araçların görülme süresi azalmakta ve ani manevralar, zincirleme kazalara yol açabilecek riskler oluşturmakta.

Yetkililerin ve trafik güvenliği uzmanlarının, bu tür noktalarda kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı uyarısı doğrudur; videosu alınan olayda olduğu gibi, kurallara uyulmaması durumunda sonuçların daha ağır olabileceği ifade edilebilir.

Olayla ilgili olarak bölgedeki trafik akışı kısa süreli etkilendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sürücülere daha dikkatli olmaları ve yasaklı sollamalardan kaçınmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Uludağ Yolu gibi yoğun trafik akışının olduğu güzergahlarda, sürücülerin işaret ve kurallara riayet etmesi, benzer tehlikelerin önlenmesinde en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

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