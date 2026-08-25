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Ulutan barajı davasında aranan isim ev hapsini ihlal edince polis yakaladı

Zonguldak'ta 2008'de Ulutan Barajı'nda öldürülen Ahmet Yılmaz davasında, ev hapsi tedbirini ihlal eden Emircan İleri iki aylık aramanın ardından yakalandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ulutan barajı davasında aranan isim ev hapsini ihlal edince polis yakaladı

olayın özeti:

Zonguldak’ta 2008 yılında Ulutan Barajı’nda öldürülen Ahmet Yılmaz ile ilgili faili meçhul cinayet soruşturması, 2025 yılında yeniden açıldı. Soruşturmayı yürüten Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

adli kontrol tedbirleri ve ihlal iddiası:

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Emircan İleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. İleri’nin konutu terk etme yükümlülüğünü ihlal ettiği belirlendi.

yakalama çalışması:

İleri’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar yaklaşık iki ay sürdü. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, şüpheli dün akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi’nde yakalandı.

gözaltı ve sevk:

Gözaltına alınan Emircan İleri, işlemleri için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İleri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK&#039;TA 18 YIL ÖNCE ULUTAN BARAJI&#039;NDA ÖLDÜRÜLEN AHMET YILMAZ&#039;A İLİŞKİN YENİDEN AÇILAN FAİLİ...

ZONGULDAK'TA 18 YIL ÖNCE ULUTAN BARAJI'NDA ÖLDÜRÜLEN AHMET YILMAZ'A İLİŞKİN YENİDEN AÇILAN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA EV HAPSİ CEZASINI İHLAL ETTİĞİ BELİRLENEN EMİRCAN İLERİ, YAKLAŞIK İKİ AY SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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