Nevada'da orman yangını büyüyor: 32 ev küle döndü

yangının bilançosu:

Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan orman yangını hızla yayılarak 15 bin dönümden fazla araziyi kül etti. Yangında 32 ev tamamen yok olurken, 6 ev de hasar gördü. Yetkililer toplam 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

müdahale ve yaralananların durumu:

Truckee Meadows Yangın Koruma Bölgesi Şefi Richard Edwards, yaralananlardan 4’ünün sivil, 3’ünün ise itfaiyeci olduğunu belirtti. Yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle söndürme çalışmalarına Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD’nin 15 eyaletinden ekipler de katıldı.

bölgesel tablo ve yaygın yangınlar:

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne göre Nevada da dahil olmak üzere ABD’nin güneybatı eyaletlerinde orman yangınları yaygınlaşıyor ve giderek şiddetleniyor. Eyalette şu anda 3 büyük yangın devam ederken, ülke genelinde toplam 79 yangının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması, hasar tespiti ve yaralıların tedavisi için çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

ABD’NİN NEVADA EYALETİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININDA 32 EV KÜLE DÖNDÜ, 6 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ, 7 KİŞİ YARALANDI.