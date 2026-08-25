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Kayseri'de kavşakta çarpışma sonrası akaryakıt sızıntısı: facianın eşiğinden dönüldü

Kayseri Melikgazi'de tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 39 kişi yaralandı, 9 ton benzin yola sızdı; ekipler yangın riskini köpükle önledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kavşakta çarpışma sonrası akaryakıt sızıntısı: facianın eşiğinden dönüldü

kayseri melikgazi'de kavşakta ağır hasarlı çarpışma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kazada, 38 APR 821 plakalı akaryakıt tankeri ile Şırnak'ın Cizre ilçesinden Ankara'ya giden Cizre Nuh Turizm firmasına ait yolcu otobüsü çarpıştı. Otobüsü Mustafa A. yönetiyordu. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yan yatarken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada toplam 39 kişi yaralandı; yaralılardan 4'ünün durumu ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

benzinin sızması ve ilk müdahale:

Çarpmanın ardından yan yatan akaryakıt tankerinin tek gözünden yola benzin sızmaya başladı. Ekipler yaptığı tespitlerde yaklaşık 9 ton benzinin yayıldığını belirledi. Olası yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri hızla harekete geçerek, otobüsün etrafını ve sızıntının ulaştığı alanları köpüklü su ile kapladı.

İtfaiye ekipleri ayrıca, benzinin rögara (kanala) girişini engellemek için de köpüklü su kullanarak yayılmayı sınırlamaya çalıştı. Bu müdahaleler, yetkililerin olası bir facianın önüne geçmesini sağladı.

temizlik ve yol güvenliğinin sağlanması:

Yaralıların hastanelere sevki sırasında güvenlik önlemleri artırıldı; olay yeri güvenlik çemberine alındı ve trafik kontrollü olarak yönlendirildi. Araçların enkazı kaldırıldıktan sonra kurtarma ekipleri yolu temizleyerek, benzin kalıntılarının uzaklaştırılmasını sağladı. Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde bölgedeki riskin kontrol altına alındığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve çalışmalara devam ediliyor.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 4&#039;Ü AĞIR 39 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ....

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 4'Ü AĞIR 39 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ. ÇARPMANIN ETKİSİYLE DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİNDEN YOLA 9 TON BENZİN SIZARKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MUHTEMEL YANGINA KARŞI YOLU KÖPÜKLÜ SU İLE KAPLADIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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