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Gaziosmanpaşa'da silah sesleri: eşini ağır yaralayan şüpheli iş yerine girip kendine silah dayadı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iş yeri önünde eşine ateş ederek ağır yaraladı; yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli iş yerinde kendine silah dayadı ve polis müzakere ediyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa'da silah sesleri: eşini ağır yaralayan şüpheli iş yerine girip kendine silah dayadı

Olayın gelişimi:

Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, iş yeri önünde eşine silahla ateş ederek ağır şekilde yaraladı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın hemen ardından şüpheli, olay yerindeki iş yerine girerek kendine silah dayadı. Bu gelişme üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesi ve müzakere süreci:

Olay yerinde görev yapan müzakereci polisler, şüpheliyle iletişim kurmak ve durumu kontrollü şekilde çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hem güvenliğin sağlanması hem de şüphelinin ikna edilmesi amacıyla zaman zaman pazarlık ve ikna yöntemlerini kullanıyor.

Gelişmeler üzerine çevrede önlem alan ekipler, olayla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlk belirlemelere göre yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve müzakere süreci devam ediyor.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve detaylı incelemenin emniyet birimleri tarafından yürütüleceği bildirildi.

Gaziosmanpaşa’da hareketli dakikalar: Eşini ağır yaraladı, iş yerine girip kendine silah...

Gaziosmanpaşa’da hareketli dakikalar: Eşini ağır yaraladı, iş yerine girip kendine silah dayadı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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