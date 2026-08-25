Dolar 48,0966 +0,05%
Euro 56,1492 +0,08%
Bist 14.443,85 -0,40%
Altın Gram 7.255,12 -0,13%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,06 -2,74%
--°

Mahkumlardan okullara bakımla yeni eğitim yılına hazırlık

İzmir'de denetimli serbestlikten yararlanan 50 kişi, Karşıyaka ve Menemen'de 11 okulda 178 saatlik temizlik, boya ve bakım çalışmasıyla okulları hazırladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Mahkumlardan okullara bakımla yeni eğitim yılına hazırlık

Mahkumlardan okullara bakımla yeni eğitim yılına hazırlık

İzmir'de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik, boya ve bakım-onarım çalışması yaptı. Saha çalışmaları hem öğrencilerin hijyenik sınıflarda eğitim görmesini hedefliyor hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına katkı sunuyor.

Çalışmanın kapsamı:

Adalet Bakanlığı Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetim ve takibi altında yürütülen faaliyetlerde, Karşıyaka ve Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon sağlandı. Proje kapsamında toplam 11 okulda görev alan 50 yükümlü, okulların bakım, boya ve temizlik işlerinde yer aldı ve ortak çalışma süresi 178 saat olarak kayda geçti.

Hedefler ve değerlendirme:

Programın amacı; okulların yeni eğitim-öğretim yılına sağlıklı ve güvenli bir ortamda başlamasını sağlamak, yükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek ve toplumsal bağlarını güçlendirmektir. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik uygulamayı şöyle değerlendirdi: "Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, kamu yararına çalışma cezasına çarptırılmış yükümlülerimiz bulunuyor. Ayrıca daha önce ceza infaz kurumlarına girmiş ve infaz sürelerini cezaevinde tamamlamış bireylerin de takibini yapıyoruz. Bu kişilerin katılımıyla okullarımızdaki bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdik. 11 farklı okulumuzda, 50 yükümlümüzle toplam 178 saat çalışarak okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdik. Bundan sonra da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Okullarımızdan ihtiyaç ve talep geldikçe, kurum olarak iş birliğine hazır bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Etkinlik, Karşıyaka Fatma Neşe Kaya İlkokulu'nda düzenlendi. Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç ve ilçe protokolü etkinlikte yer aldı; program sonunda yükümlülere hediye takdim edildi.

İZMİR’DE DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANAN YÜKÜMLÜLER, 2026-2027 EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE 11 OKULDA...

İZMİR’DE DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANAN YÜKÜMLÜLER, 2026-2027 EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE 11 OKULDA TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu
images

Şerefiye'de kültür, dostluk ve yeni dönem hazırlığı
images

Ahlat'ta tarih ve beklenti iç içe: millet bahçesi Erdoğan için doldu
images

Hizmet kapınızda: Bozdoğan'da Belediyen Yanında ekipleri evlere ulaşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi