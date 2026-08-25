Mahkumlardan okullara bakımla yeni eğitim yılına hazırlık

İzmir'de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik, boya ve bakım-onarım çalışması yaptı. Saha çalışmaları hem öğrencilerin hijyenik sınıflarda eğitim görmesini hedefliyor hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına katkı sunuyor.

Çalışmanın kapsamı:

Adalet Bakanlığı Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetim ve takibi altında yürütülen faaliyetlerde, Karşıyaka ve Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon sağlandı. Proje kapsamında toplam 11 okulda görev alan 50 yükümlü, okulların bakım, boya ve temizlik işlerinde yer aldı ve ortak çalışma süresi 178 saat olarak kayda geçti.

Hedefler ve değerlendirme:

Programın amacı; okulların yeni eğitim-öğretim yılına sağlıklı ve güvenli bir ortamda başlamasını sağlamak, yükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek ve toplumsal bağlarını güçlendirmektir. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik uygulamayı şöyle değerlendirdi: "Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, kamu yararına çalışma cezasına çarptırılmış yükümlülerimiz bulunuyor. Ayrıca daha önce ceza infaz kurumlarına girmiş ve infaz sürelerini cezaevinde tamamlamış bireylerin de takibini yapıyoruz. Bu kişilerin katılımıyla okullarımızdaki bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdik. 11 farklı okulumuzda, 50 yükümlümüzle toplam 178 saat çalışarak okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdik. Bundan sonra da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Okullarımızdan ihtiyaç ve talep geldikçe, kurum olarak iş birliğine hazır bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Etkinlik, Karşıyaka Fatma Neşe Kaya İlkokulu'nda düzenlendi. Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç ve ilçe protokolü etkinlikte yer aldı; program sonunda yükümlülere hediye takdim edildi.

İZMİR’DE DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANAN YÜKÜMLÜLER, 2026-2027 EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE 11 OKULDA TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPTI.