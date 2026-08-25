Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, şüpheli kaçtı

olay yerinde yaşananlar:

Kütahya Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde dün meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre eski eşler Ç.Y. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ç.Y. adlı erkek şahıs, S.Y.'yi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

müdahale ve sonrası:

Çevreden gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.Y., gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin durumu hakkında kaynaklarda detay paylaşılmadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtları ve deliller üzerinden yürütülen soruşturmada, yetkililer çevre araştırması ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Olay, bölge sakinleri ve yerel yönetim açısından da dikkat çekerken, emniyet yetkilileri gelişmelerle ilgili bilgi verdikçe haber akışı güncellenecek.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ