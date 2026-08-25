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Ahlat'ta buluşma günü: Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi doldu, vatandaşlar programı bekliyor

Ahlat'ta Anadolu'nun fethinin 955. yılı anma etkinlikleri için Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, saat 13.00'te başlayacak programı bekliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ahlat'ta buluşma günü: Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi doldu, vatandaşlar programı bekliyor

Ahlat'ta hazırlıklar ve yoğun bekleyiş:

Anadolu'nun fethinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek anma programı öncesi ilçe merkezinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne akın etti ve etkinlik alanında yerlerini almaya başladı.

Etkinlikler, bölge halkının tarihi bir güne tanıklık etme heyecanını yansıtıyor. Katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından vatandaşlar bulunurken, program alanındaki hazırlıklar ve koordinasyon çalışmaları dikkat çekiyor.

Program akışı ve ziyaretler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek resmi programın, saat 13.00'te Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki etkinlik alanında başlaması planlanıyor. Programın ardından Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Güvenlik önlemleri ve günün devamı:

Program öncesinde emniyet güçleri tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı ve etkinlik alanında yoğunluk giderek artıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın Ahlat programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Günün son bölümünde ise kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla düzenlenecek akşam yemeğiyle program tamamlanacak. İlçede, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anısına gerçekleştirilen etkinliklerin atmosferi ve vatandaşların yoğun ilgisi öne çıkıyor.

ANADOLU’NUN FETHİNİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE DÜZENLENECEK PROGRAM...

ANADOLU’NUN FETHİNİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE DÜZENLENECEK PROGRAM ÖNCESİ İLÇEDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROGRAM İÇİN VATANDAŞLAR AHLAT RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NE GELMEYE BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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