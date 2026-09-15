İznik Gölü'nde yaşamını yitiren matematik öğretmeni memleketinde uğurlandı

Vefat ve törenin özeti:

İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan, memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Öğretmenin naaşı köy camisindeki tören sonrası köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Arama ve bulunma süreci:

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu'nda görev yapan Algınkaplan'dan yaklaşık 12 saat haber alınamaması üzerine, Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde arama çalışması başlatıldı. Arama ekiplerinin çalışması sonucu, deniz polisi tarafından sahilden yaklaşık 50 metre açıkta cansız bedeni bulundu ve cenaze Orhangazi Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Cenaze töreni ve katılım:

Kılıç köyü camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Algınkaplan'ın ailesi ile yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin tamamlanmasının ardından cenaze köy mezarlığında toprağa verildi ve katılımcılar taziyelerini iletti.

Olayla ilgili olarak resmi makamların ve ilgili birimlerin yaptığı işlemler ile naaşın morga kaldırılması haberde yer alan bilgiler arasındadır.

İZNİK GÖLÜ’NDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAN, YALOVA’DA GÖREV YAPAN 43 YAŞINDAKİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ İLHAN ALGINKAPLAN, MEMLEKETİ YALOVA’NIN ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNE BAĞLI KILIÇ KÖYÜNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.