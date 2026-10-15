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Unesco heyeti Göbeklitepe ve Halfeti'nin büyüsünü keşfetti

UNESCO Müzik Şehri etkinliğine katılan heyet, Şanlıurfa'da Halfeti'nin batık kenti ve Karagül'ü ile Göbeklitepe'nin arkeolojik zenginliğini yerinde gördü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Unesco heyeti Göbeklitepe ve Halfeti'nin büyüsünü keşfetti

Halfeti turu:

UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa etkinlikleri kapsamında 4 kıta ve 30 ülkeden gelen heyet ve Müzik Şehirleri temsilcileri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Halfeti'yi ziyaret etti. Heyet, ilçenin tarihi taş evleri, kendine özgü doğal dokusu ve dünyaca ünlü Karagül çiçeğiyle dikkat çeken atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tekne turu ve müzik şöleni:

Konuklar, bir bölümü Fırat Nehri'nin suları altında kalan tarihi yerleşim alanlarını tekneyle keşfetti; batık kentin eşsiz manzarası katılımcılar tarafından hayranlıkla izlendi. Tekne turuna eklenen canlı müzik etkinliği, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı ve bölgenin kültürel zenginliklerini deneyimlemelerini sağladı.

Heyet üyeleri organizasyonun ayrıntılarına övgüde bulunarak, gezinin profesyonelce hazırlandığını ve her detayın düşünüldüğünü söyledi. Delegeler ayrıca Şanlıurfa'nın yalnızca müziğiyle değil, zengin mutfak kültürüyle de öne çıktığını vurguladı.

Göbeklitepe gezisi:

Halfeti'nin ardından heyet, arkeolojide çığır açan alanlardan biri olan Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Konuklar, 'tarihin sıfır noktası' olarak anılan ören yerinde insanlık tarihine ışık tutan kalıntıları yerinde görme imkânı buldu ve bölgenin köklü geçmişi hakkında bilgi edindi.

Kültürel mirasın tanıtımı:

Ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın gelenekleri ve gastronomik çeşitliliği hakkında sunulan bilgileri dinleyerek bölgenin otantik atmosferini deneyimlediklerini belirtti. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen gezilerin, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerinin dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor ve heyet üyeleri herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

UNESCO HEYETİ, GÜNEYDOĞU ANADOLU&#039;NUN SAKLI CENNETİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VE &quot;SAKİN ŞEHİR&quot; UNVANINA...

UNESCO HEYETİ, GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN SAKLI CENNETİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VE "SAKİN ŞEHİR" UNVANINA SAHİP ŞANLIURFA'NIN HALFETİ İLÇESİ İLE TARİHİN SIFIR NOKTASI OLARAK KABUL EDİLEN GÖBEKLİTEPE'Yİ GEZDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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