Üniversite iş birliğiyle geliştirilen kanat tasarımı sanayide ticarileşti

Patent sanayiye devredildi:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerinin ortak çalışması sonucu geliştirilen Kenar Akış Kontrollü Aerodinamik Eksenel Fan Kanadı başlıklı patent, sanayiye aktarılmak üzere CENK Endüstri firmasına devredildi. Buluşçuluğu SUBÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydın ve İTÜ'den Prof. Dr. Tahsin Engin tarafından üstlenilen teknoloji, ticarileştirme sürecine alınarak sektör kullanımına sunulacak.

İmza töreni ve paydaşlar:

İTÜ'de düzenlenen devir imza törenine; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ile CENK Endüstri temsilcileri Bilhan Bakanay ve Birey Bakanay katıldı. İmzalanan anlaşma, iki üniversitenin ortak geliştirdiği bilimsel bilginin ve teknolojinin sanayiye aktarılmasını amaçlayan adımlardan biri olarak kayda geçti.

Beklenen katkılar:

Anlaşma ile patentin CENK Endüstri tarafından ticarileştirilerek ekonomik ve sektörel değer üretimine katkı sağlaması hedefleniyor. SUBÜ tarafı ise bu iş birliğiyle Ar-Ge ve teknoloji transferi faaliyetlerinin ticarileştirilmesine ilişkin çıktıların artırılmasını amaçladığını duyurdu. Bu aktarım, üniversite-sanayi iş birliği modellerinin uygulama alanlarını genişletmeyi ve geliştirilmiş aerodinamik tasarımların endüstriyel süreçlere entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) AKADEMİSYENLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA GELİŞTİRİLEN "KENAR AKIŞ KONTROLLÜ AERODİNAMİK EKSENEL FAN KANADI" BAŞLIKLI PATENT, CENK ENDÜSTRİ FİRMASINA DEVREDİLEREK TİCARİLEŞTİRİLDİ.