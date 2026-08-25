Dolar 48,0950 +0,05%
Euro 56,1339 +0,06%
Bist 14.381,62 -0,83%
Altın Gram 7.244,82 -0,27%
EUR/USD 1,1667 +0,00%
Brent Petrol 87,97 -2,84%
--°

Üniversite iş birliğiyle geliştirilen kanat tasarımı sanayide ticarileşti

SUBÜ ve İTÜ akademisyenlerinin geliştirdiği kenar akış kontrollü aerodinamik eksenel fan kanadı patenti CENK Endüstri'ye devredildi ve ticarileştirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Üniversite iş birliğiyle geliştirilen kanat tasarımı sanayide ticarileşti

Patent sanayiye devredildi:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerinin ortak çalışması sonucu geliştirilen Kenar Akış Kontrollü Aerodinamik Eksenel Fan Kanadı başlıklı patent, sanayiye aktarılmak üzere CENK Endüstri firmasına devredildi. Buluşçuluğu SUBÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydın ve İTÜ'den Prof. Dr. Tahsin Engin tarafından üstlenilen teknoloji, ticarileştirme sürecine alınarak sektör kullanımına sunulacak.

İmza töreni ve paydaşlar:

İTÜ'de düzenlenen devir imza törenine; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ile CENK Endüstri temsilcileri Bilhan Bakanay ve Birey Bakanay katıldı. İmzalanan anlaşma, iki üniversitenin ortak geliştirdiği bilimsel bilginin ve teknolojinin sanayiye aktarılmasını amaçlayan adımlardan biri olarak kayda geçti.

Beklenen katkılar:

Anlaşma ile patentin CENK Endüstri tarafından ticarileştirilerek ekonomik ve sektörel değer üretimine katkı sağlaması hedefleniyor. SUBÜ tarafı ise bu iş birliğiyle Ar-Ge ve teknoloji transferi faaliyetlerinin ticarileştirilmesine ilişkin çıktıların artırılmasını amaçladığını duyurdu. Bu aktarım, üniversite-sanayi iş birliği modellerinin uygulama alanlarını genişletmeyi ve geliştirilmiş aerodinamik tasarımların endüstriyel süreçlere entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ)...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) AKADEMİSYENLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA GELİŞTİRİLEN "KENAR AKIŞ KONTROLLÜ AERODİNAMİK EKSENEL FAN KANADI" BAŞLIKLI PATENT, CENK ENDÜSTRİ FİRMASINA DEVREDİLEREK TİCARİLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

AYSO'dan firmalara özel yerinde dış ticaret eğitimi
images

Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mirası önünde şehitler için dua etti
images

Esenyurt belediyesi kiralama giderlerini azaltmak için filoyu genişletti
images

Sıcağın gölgesinde kan bağışı düşüşte

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şavşat’ta Erikli köyünde yangın dört haneyi etkiledi

Şantiyede su doldururken fenalaşan tanker şoförü yaşamını yitirdi

Alaybey’de silahlı kavga: ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti, 5 gözaltı

Manisa'nın kız judokaları Anadolu finallerinde üç bronz kazandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi