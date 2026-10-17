Üniversiteler arası dayanışma Sinop'ta masaya yatırıldı

Toplantının gündemi:

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda, yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması ele alındı. Toplantı, bölgedeki üniversitelerin birlikte hareket etmesini sağlayacak koordinasyon mekanizmalarının kurulması ihtiyacını gündeme taşıdı.

Yönetim mesajı ve destek çağrısı:

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen oturumlara Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlık etti. Özvar, bu tür buluşmaların üniversitelerin ortak projeler geliştirmesine katkı sunduğunu vurgulayarak, YÖK'ün iş birliğini teşvik eden çalışmalar için destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Başkan, rekabet kadar iş birliğinin de yükseköğretim ekosisteminin gelişimi için hayati olduğuna dikkat çekti.

İş birliği odakları ve beklentiler:

Toplantıda katılımcılar, eğitim programları, araştırma projeleri, altyapı paylaşımı ve bölgesel kalkınma odaklı iş birlikleri gibi somut alanlarda ortak adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Üniversiteler arası bilgi ve kaynak paylaşımının, maliyetleri düşürürken araştırma üretimini ve eğitim kalitesini artıracağı ortak görüş olarak öne çıktı.

Görüşmeler sırasında ayrıca ortak araştırma fonları, öğrenci ve akademisyen hareketlilikleri ile laboratuvar ve teknik altyapı gibi paylaşım modellerinin somutlaştırılması için çalışma grupları kurulması önerildi. Katılımcılar, bu grupların sonuçlarının düzenli toplantılarda değerlendirilmesini planladı.

Sinop'taki toplantı, bölgesel üniversitelerin birbirleriyle daha yakın çalışma alışkanlığı geliştirmesi ve ortak projeler aracılığıyla yerel sorunlara bilimsel çözümler üretmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, toplantının sonuçlarının yazılı öneriler ve iş planlarına dönüştürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, üniversiteler arası ilişkileri güçlendirmeye yönelik somut adımların atılmasının hedeflendiği bir platform olarak kapanırken, taraflar yakın dönemde izleme ve değerlendirme toplantıları düzenleme kararı aldı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ÜNİ-DOKAP ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ VE BATI KARADENİZ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TOPLANTISI’NDA, ÜNİVERSİTELER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ORTAK ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI KONULARI ELE ALINDI.