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Alacakaya'da din hizmetleri yeniden planlandı ve ihtiyaçlar belirlendi

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında Alacakaya'da yapılan toplantıda, ilçedeki din hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ile ihtiyaçlar ele alındı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Alacakaya'da din hizmetleri yeniden planlandı ve ihtiyaçlar belirlendi

Toplantı gündemi:

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Müftüleri Toplantısı, Alacakaya ilçesinde yapıldı. Toplantıya katılan ilçe müftüleri, il genelinde yürütülen din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin mevcut durumu üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

saha değerlendirmeleri:

Toplantıda, ilçelerde sürdürülen çalışmalar detaylı şekilde gözden geçirilerek uygulamadaki güçlü yönler ve eksiklikler tartışıldı. Katılımcılar, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı ve sahada karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ile çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

personel buluşması ve vurgu:

İlçe müftüleriyle yapılan görüşmelerin ardından Yusuf Bingöl, Alacakaya İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen aylık personel toplantısına katıldı. Burada ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya gelen Bingöl, yürütülen hizmetleri değerlendirdi ve din görevlilerinin görev ve sorumluluklarına dikkat çekti. konuşmasında vatandaşlarla iletişimde rehberlik, samimiyet ve hizmet bilincinin önemine özellikle değindi.

Toplantıların, ilçe müftülükleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve din hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler ışığında ihtiyaçların takip edilmesine ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik adımların atılacağı ifade edildi.

ELAZIĞ&#039;DA DİN HİZMETLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ELE ALINDI

ELAZIĞ'DA DİN HİZMETLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ELE ALINDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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