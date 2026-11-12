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Tekin'den yanıt: Karakullukçu hakkındaki Sayıştay iddiaları reddedildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Yusuf Tekin, Ömür Fatih Karakullukçu hakkındaki Sayıştay iddialarını yalanladı; oturum kısa süre ara verdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tekin'den yanıt: Karakullukçu hakkındaki Sayıştay iddiaları reddedildi

Komisyonda bakan Tekin iddiaları yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşülmesi sırasında, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkındaki iddiaları yalanladı.

Komisyonda öne sürülen iddialar:

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Karakullukçu için Sayıştay kararlarına atıf yaparak, "Senin yapmış olduğu işler nedeniyle Sayıştayın 3 tane kararı var. Ben bir muhalefet milletvekili olarak iddia da ederim yani ama iddia etmiyorum, 3 tane, bunlar mahkeme kararı. Sayıştayın 7. Dairesi Bakanın tam arkasında oturan ihale sorumlusunun yapmış olduğu ihalelerden benim elimdeki 3 karara göre 600 milyona yakın yolsuzluk olduğunu tespit etmiş" dedi.

Bakanın yanıtı ve oturumun akışı:

Bakan Tekin, iddialar üzerine, "Bunların yalan olduğunu söyleyince yalancı olacak mısınız? Elimde belgeler var, yalan" diye konuştu. Tartışma sürerken Özçağdaş, Karakullukçu'ya ilişkin ifadelerini sürdürerek, Fatma Betül Sayan Kaya'nın eski özel kalem müdürlüğü ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ndeki görevlendirmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, 'utanmak' ifadesinin kullanılması üzerine, "Bir saniye... Öyle 'Utanmak yok mudur' diye bir şey olmaz" diyerek müdahale etti ve oturuma 10 dakika ara verildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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