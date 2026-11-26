kampanyanın kapsamı:

Şehirlerarası otobüs şirketi Kâmil Koç, 100'üncü kuruluş yılı kutlamaları kapsamında başlattığı "vefa ve teşekkür" hareketine yeni bir adım ekledi. Şirket, "100. Yılın Hatırına, Biletler 100 Lira" kampanyasıyla 25 Kasım - 1 Aralık 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı 100 bin adet bileti, seçili hat ve seferlerde 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olmak üzere 100 TL'den satışa sunduğunu duyurdu.

erişim ve kampanya koşulları:

Yolcular kampanyalı biletleri flixbus.com.tr ve Kâmil Koç mobil uygulaması başta olmak üzere tüm satış kanallarından satın alabilecek. Kampanyaya dahil hat ve seferlerin listesi ile kampanya koşullarına ilişkin ayrıntılar şirketin web sitesindeki 'Kampanyalar' sayfasında yer alıyor; biletlerin geçerlilik tarihleri ve sınırlamalar yine aynı sayfada belirtiliyor.

yönetimden mesaj:

Kâmil Koç İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Özlem Sarıgül Işık, kampanyaya dair şunları söyledi: "Kâmil Koç’u 100 yıl boyunca yollarda tutan en büyük güç, yol arkadaşlarımızın bize duyduğu güven oldu. 100. yılımızı, bu güveni bize her gün yeniden hissettiren yol arkadaşlarımızla birlikte kutlamak istedik. ‘100. Yılın Hatırına, Biletler 100 Lira’ diyerek satışa sunduğumuz 100 bin adet 100 TL’lik biletimizle; sevdiklerine kavuşmak, yeni şehirler keşfetmek isteyen herkesi Kâmil Koç konforu ve kalitesiyle yolculuğa davet ediyoruz. Global ortağımız Flix ile birlikte, gelecek 100 yılda da Türkiye’nin yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz."

Yıl boyunca yenilenen kurumsal kimlik, öğretmenler ve öğrencilere yönelik vefa projeleri, mobil uygulamaya özel indirimler ve her ay sunulan ücretsiz bilet fırsatlarıyla kutlamalarını sürdüren şirket, bu 100 bin biletlik kampanya ile asırlık mirasına özel avantajları yolcularına taşıyor.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS ŞİRKETİ KÂMİL KOÇ, "100 YILDIR YOL ARKADAŞINIZ" MOTTOSUYLA YÜRÜTTÜĞÜ 100’ÜNCÜ KURULUŞ YILI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE BAŞLATTIĞI "VEFA VE TEŞEKKÜR" HAREKETİNE KAMPANYAYLA DEVAM EDİYOR.