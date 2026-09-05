Ünye'de tüp patlaması sonrası ev küle döndü, aynı aileden üç kişi yaralandı

Ünye'de tüp patlaması sonrası ev alevlere teslim oldu

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Pelitliyatak Mahallesi Fındıklı Küme Evleri'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, evde bulunan tüpün henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamayla birlikte kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

İhbar ve itfaiyenin müdahalesi:

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgedeki yol ve mesafe engelleri nedeniyle uzun uğraşlar sonucunda yangın yerine ulaşarak hortum uzatıp söndürme çalışması yürüttü.

Yaralananlar ve soruşturma:

Yangın sırasında evden çıkmaya çalışırken alevlerin arasında kalan İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve oğulları Emirhan Kolcu yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Yangın ve müdahale sürecinde özellikle küme evleri gibi ulaşımın sınırlı olabildiği yerleşim birimlerinde müdahale süresinin uzayabildiği, bu tür kazalara karşı tüp ve ısı kaynaklarının güvenli kullanımına yönelik tedbirlerin önem taşıdığı gözlendi.

YANGININ İLK ÇIKIŞ ANLARI