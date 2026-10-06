Sarıyer'de freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarpıp refüje çıktı

kaza detayları:

İstanbul Sarıyer Ferahevler Mahallesi Güngör Sokak'ta meydana gelen kazada, seyir halindeki bir kamyonetin frenlerinin boşaldığı iddia edildi. Olay, saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Frenin tutmaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonet kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, biri park halinde olmak üzere toplam üç araca çarptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle çevrede hasar oluşurken, olayda 3 kişi yaralandı.

görüntüler ve müdahale:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntülerde kamyonetin önce park halindeki araçlara çarptığı, ardından refüje savrulduğu görülüyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme ve tutanak çalışması polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KAZA ANI ÇEVREDE BULUNAN BİR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.