Işıksız kavşakta çarpışma: Fethiye'de 5 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerindeki ışıksız kavşakta saat 11.00 civarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AID 202 plakalı otomobili A.Ç. (57) yönetirken, 35 BBY 689 plakalı kamyonetin sürücüsü M.M.A. (71) ile kavşakta çarpıştı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada sürücüler A.Ç. ve M.M.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.D. (56), Kanada uyruklu M.B. (72) ve Kanada uyruklu D.N.B. (74) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak emniyet birimleri tarafından olay yerinde ve görgü tanıkları üzerinde inceleme başlatıldı. Işıksız kavşağın rolü ve olası ihlaller soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

FETHİYE’DE OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 5 YARALI