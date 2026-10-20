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Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan alevler erken müdahaleyle kontrol altına alındı

Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak'ta H.U.'nun evinin çatısında çıkan yangın, 112 ihbarıyla itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan alevler erken müdahaleyle kontrol altına alındı

Uşak'ta tek katlı evin çatısında yangın

Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak adresinde, H.U.'nun yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar durumu:

Yangın sonucu evin çatısında hasar meydana geldi.

UŞAK’TA TEK KATLI EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

UŞAK’TA TEK KATLI EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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