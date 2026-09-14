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Uşak'ta yol çizgileri kapsamlı şekilde yenileniyor

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kentte taksi durakları, parkları ve yük indirme alanlarının yol çizgilerini yeniliyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uşak'ta yol çizgileri kapsamlı şekilde yenileniyor

Uşak'ta yol çizgileri yenileniyor

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde yol çizgilerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımla ilgili düzenlemelerin görünürlüğünü ve akışını artırmayı amaçlayan uygulama, sürücü ve yayaların güvenliğini ön planda tutuyor.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmalar kapsamında özellikle Barbaros Caddesi'nde mevcut hatlar ve işaretlemeler ele alındı. Bu alanda yük indirme-bindirme alanları, motosiklet ve bisiklet park yerleri ile mevcut taksi duraklarının çizgileri yenilenerek yeniden boyandı. Uygulama, yaya geçitleri ve kavşak yaklaşımı gibi kritik noktaların daha net görünmesi için planlı şekilde ilerletiliyor.

hedefler ve devam eden çalışmalar:

Belediye ekipleri, kent genelinde ulaşım düzeninin sağlanması ve trafik akışının kolaylaştırılması için benzer yenileme faaliyetlerini diğer cadde ve sokaklara da yaymayı hedefliyor. Saha ekiplerinin çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edileceği ve ihtiyaç görülen noktalarda ek müdahalelerin yapılacağı bildirildi.

Yapılan yenilemeler, sürücülerin yön ve duraklama noktalarını daha rahat algılamasına, bisiklet ve motosiklet park alanlarının düzenlenmesine ve yükleme-boşaltma işlemlerinin belirlenen alanlarda yapılmasına katkı sağlayacak. Yetkililer, vatandaşların da boyama çalışmalarına saygı göstermesini ve yeni işaretlemelere uymasını istiyor.

UŞAK BELEDİYESİ’NE BAĞLI EKİPLERCE KENT GENELİNDE YOL ÇİZGİLERİNİ YENİLEME ÇALIŞMASI DEVAM...

UŞAK BELEDİYESİ’NE BAĞLI EKİPLERCE KENT GENELİNDE YOL ÇİZGİLERİNİ YENİLEME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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