Üsküdar meclisinde başkan vekili seçimi 8 eylüle kaldı

Seçim süreci ve erteleme:
Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçiminde meclis oturumunda gerekli salt çoğunluk sağlanamadı.
Bu sonuç üzerine seçim işleyişi tamamlanamadığı için oturumda nihai karar alınamadı ve erteleme kararı verildi.
Belirlenen yeni tarih:
Erteleme kararına göre seçimin yeni günü 8 Eylül olarak ilan edildi; aynı gündeki oturumda başkan vekili belirlenecek.
Süreçte dikkat edilecek noktalar:
Erteleme, belediyenin günlük işleyişini doğrudan etkilemese de başkan vekilliği görevinin kimde kalacağına ilişkin belirsizliği uzatıyor. Nihai sonucun 8 Eylül oturumunda netleşmesi bekleniyor.
Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçiminde salt çoğunluk sağlanamadı, 8 Eylül tarihine ertelendi
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