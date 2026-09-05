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Üsküdar meclisinde başkan vekili seçimi 8 eylüle kaldı

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminde salt çoğunluk sağlanamayınca sonuç çıkmadı; seçimin tamamlanması için 8 Eylül tarihi belirlendi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Elif Demir

Üsküdar meclisinde başkan vekili seçimi 8 eylüle kaldı

Seçim süreci ve erteleme:

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçiminde meclis oturumunda gerekli salt çoğunluk sağlanamadı.

Bu sonuç üzerine seçim işleyişi tamamlanamadığı için oturumda nihai karar alınamadı ve erteleme kararı verildi.

Belirlenen yeni tarih:

Erteleme kararına göre seçimin yeni günü 8 Eylül olarak ilan edildi; aynı gündeki oturumda başkan vekili belirlenecek.

Süreçte dikkat edilecek noktalar:

Erteleme, belediyenin günlük işleyişini doğrudan etkilemese de başkan vekilliği görevinin kimde kalacağına ilişkin belirsizliği uzatıyor. Nihai sonucun 8 Eylül oturumunda netleşmesi bekleniyor.

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçiminde salt çoğunluk sağlanamadı, 8 Eylül tarihine...

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçiminde salt çoğunluk sağlanamadı, 8 Eylül tarihine ertelendi

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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Üsküdar'da başkanvekili seçimi yeterli çoğunluk oluşmayınca 8 eylüle ertelendi

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