Üsküdar meclisinde başkan vekili seçimi 8 eylüle kaldı

Seçim süreci ve erteleme:

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçiminde meclis oturumunda gerekli salt çoğunluk sağlanamadı.

Bu sonuç üzerine seçim işleyişi tamamlanamadığı için oturumda nihai karar alınamadı ve erteleme kararı verildi.

Belirlenen yeni tarih:

Erteleme kararına göre seçimin yeni günü 8 Eylül olarak ilan edildi; aynı gündeki oturumda başkan vekili belirlenecek.

Süreçte dikkat edilecek noktalar:

Erteleme, belediyenin günlük işleyişini doğrudan etkilemese de başkan vekilliği görevinin kimde kalacağına ilişkin belirsizliği uzatıyor. Nihai sonucun 8 Eylül oturumunda netleşmesi bekleniyor.

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçiminde salt çoğunluk sağlanamadı, 8 Eylül tarihine ertelendi