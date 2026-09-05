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Üsküdar'da başkanvekili seçimi yeterli çoğunluk oluşmayınca 8 eylüle ertelendi

AK Parti itirazı ile yeniden düzenlenen Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi, CHP'li üyelerin gelmemesiyle salt çoğunluk sağlanamayınca 8 eylül'e ertelendi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Merve Çelik

Üsküdar'da başkanvekili seçimi yeterli çoğunluk oluşmayınca 8 eylüle ertelendi

seçim toplantısı sonuçlanmadı:

Üsküdar Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanvekili seçimi için meclis üyeleri toplandı. Ancak oturumda CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Oluşmayan çoğunluk nedeniyle seçim gerçekleştirilemedi ve süreç ileri bir tarihe bırakıldı.

yeniden düzenleme ve tarih:

AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Yenilenen seçimin 8 Eylül Salı günü saat 09.00’da yapılmasına hükmedildi.

Meclis gündemindeki bu gelişme, Başkanvekili seçiminin tamamlanamaması nedeniyle oturum takviminin yeniden düzenlenmesine yol açtı.

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Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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