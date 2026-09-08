Üsküdar'da yeniden başlayan başkan vekili seçimi mecliste sürüyor

Üsküdar'da yeniden başlayan başkan vekili seçimi

AK Parti'nin itirazı üzerine daha önce iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi, mecliste yeniden başladı. Kararın ardından gerçekleştirilen tura, belediye binası çevresinde alınan güvenlik önlemleri damga vurdu.

güvenlik ve giriş kontrolleri:

Belediye binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken, polis ekipleri görev yaptı. Meclis üyeleri ve görevlilerin bina girişleri kontrollü şekilde sağlandı; giriş çıkışlarda kimlik ve yetki kontrolleri yapıldı.

adaylar ve seçim süreci:

Mecliste yapılan yoklamanın ardından seçim başladı. Yarışta, Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yer alıyor. Seçim, meclis çalışmaları çerçevesinde ve tutanaklarla kayıt altına alınarak sürdürülecek.

Belediye içinde ve dışında alınan önlemler, seçimin güvenli ve kontrollü bir ortamda tamamlanmasına yönelik tedbirlerin öncelikli olduğunu gösteriyor.

AK PARTİ’NİN İTİRAZI ÜZERİNE İPTAL EDİLEN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ BAŞLADI.