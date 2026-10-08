Erzincan'da kadına yönelik erken tanı çağrısı: ücretsiz tarama imkanları anlatıldı

Etkinlik alanı ve düzenleyen

Erzincan'da Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir bilgilendirme standı kuruldu. Standı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından açıldı ve vatandaşlara meme kanserinde erken tanının önemi hakkında bilgi verildi.

verilen uyarılar ve çağrı:

Etkinlikte özellikle uygun yaş grubundaki kadınlara düzenli kanser taramalarına katılmanın önemi üzerinde duruldu. Yetkililer, memede fark edilen olağan dışı değişikliklerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti ve erken tanının tedavi şansını artırdığı vurgulandı.

tarama merkezleri ve hizmetler:

Vatandaşlara, kanser taramalarının KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yaptırılabildiği bilgisi verildi. Etkinlik, halkı bilgilendirerek tarama olanaklarından faydalanılmasına yönelik bir çağrı niteliği taşıdı.

ERZİNCAN’DA EKİM AYI MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ