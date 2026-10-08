Junior Olaitan İstanbul havalimanında taraftarların sevgi gösterisiyle karşılandı

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, milli takım dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılaştı.

Havalimanındaki karşılaşma:

Frankfurt'tan gelen LU1300 sefer sayılı uçakla saat 17.00 sularında iniş yapan Beninli oyuncu, alanda bekleyen Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini yerine getirdi. Olaitan, kameralara Beşiktaş ile özdeşleşen kartal selamı ile poz verdi.

Hızlı ve düzenli ayrılış:

Karşılaşmanın ardından Olaitan, kendisini bekleyen yakınlarıyla birlikte havalimanından ayrıldı. Kısa süren buluşma sırasında taraftarların talepleri karşılanırken herhangi bir aksiyon yaşanmadı.

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, milli takım dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda taraftarların ilgisiyle karşılandı.