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Uyum haftasında miniklerle bir araya gelen Süleyman Ekici

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yakutiye Ömer Duygun İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileri ve velilerine uyum sürecinde destek çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Uyum haftasında miniklerle bir araya gelen Süleyman Ekici

İl müdürü sınıfları dolaşarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, uyum haftası kapsamında Yakutiye Ömer Duygun İlkokulunu ziyaret ederek okula başlayan 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Sınıfları dolaşıp miniklerle sohbet eden Ekici, yeni eğitim döneminde öğrencilere başarı ve mutluluk dileklerini iletti.

Sınıf içi buluşmalar ve ilk izlenimler:

Ziyaret sırasında il müdürü, öğrencilerin okula başlarken hissettikleri heyecana dikkat çekti ve onlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi. Öğrencilerin kaygılarını azaltmaya ve uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik sıcak bir iletişim kuruldu; veliler de sınıf dışından bu anları gözlemleme fırsatı buldu.

Velilere yapılan çağrı ve okul-aile iş birliği vurgusu:

Ardından konferans salonunda öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Ekici, konuşmasında okul-aile iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Velilere, çocuklarının yeni eğitim yolculuğunda yanında olmaları temennisinde bulunan müdür, her çocuğun sevgi, güven ve güzel hatıralarla başlayacağı bir eğitim hayatı dileğinde bulundu. Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, öğrencilere ve ailelerine sıcak bir karşılama mesajı iletildi.

Ziyaret, hem öğrenciler hem de veliler için uyum haftasının amaçlarını pekiştiren, destekleyici ve moral verici bir etkinlik olarak kayda geçti.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, UYUM HAFTASI KAPSAMINDA YAKUTİYE ÖMER DUYGUN...

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, UYUM HAFTASI KAPSAMINDA YAKUTİYE ÖMER DUYGUN İLKOKULUNDA OKULA BAŞLAYAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİ ZİYARET ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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