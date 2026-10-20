Uyuşturucuya topyekun savaş: yaklaşık 10 ton Büyükçekmece'de yakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu, Büyükçekmece'de bir çimento fabrikasında yakılarak imha edildi. İşlemi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yürüttü.

Operasyonun kapsamı:

Yetkililer, ele geçirilen maddelerin ulusal ve uluslararası alanda yürütülen operasyonların sonucu olduğunu belirtti. İmha işlemi, ele geçirilen uyuşturucunun ortadan kaldırılması amacıyla planlı şekilde Büyükçekmece'deki çimento fabrikasında gerçekleştirildi.

Emniyet müdürünün mesajı:

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız törende, "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık" ifadelerini kullandı. Yıldız, mücadelenin sadece İstanbul adına değil "tüm insanlık adına" verildiğini vurgulayarak suç zincirinin "baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar" tüm halkalarını kırmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldız, bu mücadelenin hem insanlık hem gelecek nesiller adına kutsal olduğunu ifade etti.

10 ton uyuşturucu böyle imha edildi