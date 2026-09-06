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Uzmanlık yolculuğu 144 lisansüstü mezunla taçlandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 144 lisansüstü mezun diplomasını aldı; Rektör Yardımcısı Biresselioğlu öğrencilere merak, yenilik ve sorumluluk tavsiyesi verdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Uzmanlık yolculuğu 144 lisansüstü mezunla taçlandı

İEÜ kampüsünde mezuniyet coşkusu

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan 144 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Ailelerinin ve arkadaşlarının katılımıyla renkli görüntülere sahne olan törende mezunlar cübbelerini giyip keplerini havaya fırlatarak duygularını paylaştı.

Tören kapsamında, üniversitenin 25'inci yılına özel hazırlanan ve İEÜ'nün gelişimini ile geleceğe bakışını konu alan film de izleyicilerden beğeni topladı. Mezunlar, akademisyenleriyle fotoğraf çektirerek lisansüstü eğitimin tamamlandığı anı kaydetti.

rektör yardımcısından üç temel öğüt:

İEÜ Rektör Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu törende mezunlara yönelik uyarı ve tavsiyelerini paylaştı. Biresselioğlu, yapay zeka, teknoloji ve iklim değişikliğinin dönüştürdüğü bir dünyada bugünkü bilgiyle yetinmenin yeterli olmayacağını vurguladı.

Merakınızı kaybetmeyin, kendinizi tekrar etmeyin ve yaptığınız işi devraldığınızdan daha iyi bir noktada bırakın cümlesiyle üç ana ilkeyi öne çıkaran Biresselioğlu, gerçek başarının yükselme kadar değer üretmekle ölçüldüğünü hatırlattı. Ayrıca mezunların artık üniversitenin hikâyesinin bir parçası olduğunu ve İEÜ kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

lisansüstü eğitimin kazandırdıkları:

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muhittin Hakan Demir, lisansüstü eğitimin amacının yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; bilginin sınırlarını görmeyi, güvenilir olanı ayrıştırmayı ve kanıtları değerlendirebilmeyi öğrettiğini ifade etti. Demir, mezunların bilgiye erişimin kolaylaştığı bir dönemde eleştirel düşünme becerisini ve sorumluluk bilincini yanlarına alarak ayrıldıklarını vurguladı.

Konuşmalarda, lisansüstü düzeyde kazanılan uzmanlığın beraberinde bir sorumluluk getirdiği; bu sorumluluğun farklı görüşleri değerlendirme ve sahip olunan bilgiyi sorumlulukla kullanma olarak tanımlandığı anlatıldı. Tören, mezunların hem kişisel hem de mesleki yolculuklarında yeni sayfalar açtıklarını hissettiren bir atmosferde sona erdi.

İEÜ’DE UZMANLIK YOLCULUĞU DİPLOMAYLA TAÇLANDI

İEÜ’DE UZMANLIK YOLCULUĞU DİPLOMAYLA TAÇLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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