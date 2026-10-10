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Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hatay'ın Altınözü girişinde 19 yaşındaki Mehmet Altınözü'nün motosikleti pikaba arkadan çarparak hurdaya döndü; genç sürücü hayatını kaybetti, pikap sürücüsü H.H. gözaltında.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Altınözü ilçe girişinde motosiklet-pikap çarpışması

Hatay'ın Altınözü ilçesi girişinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Mehmet Altınözü hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kaydedildi.

Kaza anı ve araçlardaki hasar:

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Altınözü'nün kullandığı motosiklet, bir pikaba arkadan çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet pikaba ok şeklinde saplandı ve hurdaya döndü. Her iki araç da olay sonrası otoparka çekildi.

Soruşturma ve defin bilgileri:

Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından pikabın sürücüsü H.H., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. Vefat eden gencin cenazesinin 11 Ekim Pazar günü Kurtmezrası Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

HATAY’DA PİKABLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ MEHMET ALTINÖZÜ HAYATINI...

HATAY’DA PİKABLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ MEHMET ALTINÖZÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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