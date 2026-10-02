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Vakıf geleneğiyle ibadethanelere yangın ve ilk yardım desteği

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartları kapsamında İtfaiye Haftası'nda 20 camiye yangın tüpü, 18 Kur'an kursuna ilkyardım çantası temin ederek güvenliği güçlendirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vakıf geleneğiyle ibadethanelere yangın ve ilk yardım desteği

vakıf desteğiyle ibadethanelerde güvenlik artırılıyor:

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı gereği kent genelinde dini eğitim ve ibadet mekanlarının güvenliğini güçlendiriyor. İtfaiye Haftası kapsamında yapılan dağıtımla yangınlara karşı önleyici tedbirlerin ve ilk müdahalenin önemi vurgulandı.

hangi kurumlar destek verdi:

Dayızâde Hacı Mustafa Ağa Bin Hacı Ali Vakfı hayır şartı doğrultusunda 20 camiye yangın söndürme tüpleri temin etti. Buna ek olarak Keykavüs İbni Sultan Keyhusrev İbni Sultan Kılıçarslan Vakfı aracılığıyla 18 Kur'an kursuna ilkyardım çantaları sağlandı.

amaç ve beklenti:

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf medeniyetinin yardımlaşma ve toplumsal fayda anlayışıyla bu hayırları sürdürdüğünü; uygulamanın ibadethanelerde güvenliği artırmayı ve toplumda yangın güvenliği ile ilk yardım bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, HAYIR ŞARTI GEREĞİ SAMSUN’DA 20 CAMİYE YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VE 18...

SAMSUN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, HAYIR ŞARTI GEREĞİ SAMSUN’DA 20 CAMİYE YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VE 18 KUR’AN KURSUNA DA İLKYARDIM ÇANTASI TEMİN ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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