Şehzadeler’de ova yolları çalışmasında yüzde 72’lik ilerleme

çalışmanın genel görünümü:

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2026 sezonu için planladığı 350 kilometrelik ova yolu bakım çalışmasını kararlı adımlarla sürdürüyor. Belediyenin hedefi olan 350.000 metre bakım programında şu ana kadar yüzde 72'lik bir ilerleme kaydedildi.

çalışmanın teknik detayları:

Mayıs ayında başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, arazilere erişimi kolaylaştırmak amacıyla hem malzemeli hem de malzemesiz bakım uygulamaları gerçekleştiriyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 116.000 metre malzemeli ve 138.000 metre malzemesiz bakım tamamlandı. Sezon içinde, eylül ayı ortası itibarıyla saha çalışmalarında 86.800 ton malzeme kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarına bağlı olarak çalışmalarını ekim ayı sonuna kadar sürdürmeyi planlıyor.

belediye başkanının açıklamaları:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ekiplerin gayretini vurgulayarak üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Şimşek, "Çiftçilerimizin emeği gerçekten kutsal. Biz de bu emeği, onların alın terini korumak adına sahadayız. Çiftçilerimizin tarlalarına, bağlarına, bahçelerine rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte kendimize koyduğumuz 350 kilometrelik ova yolu bakım çalışması hedefine de emin adımlarla ilerliyoruz. Şu ana kadar toplamda 254 kilometre ova yolunun bakımını yaptık. Sezon sonuna kadar da 350 bin metre ova yolunun bakımını tamamlamış olacağız."

Belediye yetkilileri, çalışmaların çiftçilerin üretimini doğrudan etkilediğini vurgulayarak planlanan hedeflere ulaşmak için programın aksatılmadan yürütüleceğini bildirdi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 SEZONU İÇİN BELİRLENEN 350 KİLOMETRELİK OVA YOLU BAKIM ÇALIŞMALARININ YÜZDE 72'SİNİ TAMAMLADI. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, İLÇEDE YAŞAYAN ÇİFTÇİLERİN ARAZİLERİNE SORUNSUZ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OVA YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ VURGULADI.