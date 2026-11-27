Vali Atilla Toros'un Kapızlı ziyareti

Mersin Valisi Atilla Toros, Kapızlı Mahallesi'nde daha önce kendisine mektup yazan öğrencileri ziyaret ederek verdiği sözü yerine getirdi. Mersin merkeze 80, Silifke ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu'nu ziyaret eden Toros, özellikle 3-B sınıfıyla buluştu.

sınıfın karşılaması:

3-B sınıfına giren Vali Toros, öğrencilerin tahtaya 'Vali amca hoş geldin, sözünüzü tuttunuz bizi mutlu ettiniz' yazısıyla karşılandı. Toros, daha önce 23 Nisan'da okulu kabul edip en güzel mektubu ödüllendirme sözü verdiğini hatırlatarak, sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

hediyeler, davet ve duygusal anlar:

Ziyarette Toros, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Öğrenciler de Anıtkabir'e gitmek için sahnelemeye hazırlandıkları tiyatro oyununun biletini valiye sunarak kendisini davet etti. Sohbet sırasında yaşanan gülüşmelerin ardından öğrencilerin valiye sarılması duygusal anlar yarattı.

Vali Toros, sınıflarında asılı olan fotoğrafları görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti ve mektuplarla başlayan iletişimin güzel bir etkinliğe dönüştüğünü vurguladı. 'O zaman 2-B sınıfındalardı, şimdi 3-B oldular, büyüdüler. O zaman ziyaret edeceğime dair söz vermiştim. Bugün de sözümü tutmanın da mutluluğunu yaşıyorum' sözleriyle duygusunu aktardı.

Etkinlik, sınıf içi görüşmelerin ardından okul bahçesinde düzenlenen oyun ve etkinliklerle devam etti. Toros, öğrencilerin çalışkan ve gayretli olduğunu; öğretmenlerin emeklerinin değerli olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Reyhan Ela Eren ziyaretin heyecanını anlatarak 'Biz sınıfça valimize bir mektup yazmıştık... Sözünü tuttu, bizim sınıfımıza geldi' dedi. Lina Şahin ise valinin mektupları okuduğunu, öğretmene ulaşarak geri bildirim verdiğini ve herkese kutu oyunları ile kitaplar hediye ettiğini belirtti.

Ziyaret, hem öğrenciler hem de okul kadrosu için moral ve motivasyon kaynağı oldu; verilen sözün tutulması ve paylaşılan anlar köy okulunda unutulmayacak bir hatıra olarak kaldı.

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS, SİLİFKE İLÇESİNDEN KENDİNE MEKTUP YAZAN ARDINDAN DAVET EDİP AĞIRLADIĞI İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, SINIFLARINI ZİYARET ETTİ.