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EBYÜ senatosunda genç hukukçu üniversiteyi temsil edecek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi senatosu, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik'i öğrenci temsilcisi olarak seçti; rektör tebrik etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

EBYÜ senatosunda genç hukukçu üniversiteyi temsil edecek

EBYÜ senato toplantısında öğrenci temsilciliği seçimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) senatosu, üniversitenin karar alma mekanizmalarında öğrenci görüşünü doğrudan iletecek isim olarak Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik'i seçti. Karar, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında yapılan toplantıda alındı.

toplantıya katılanlar:

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile birlikte rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile senato üyeleri katıldı. Katılımcılar, seçim sürecini ve temsilcinin görev tanımını görüştü.

çevik'in görev alanı ve beklentiler:

Seçilen öğrenci temsilcisinin öncelikli görevi, öğrencilerin görüş, öneri ve beklentilerini senato gündemine taşıyarak karar süreçlerine katkı sağlamaktır. Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız, Ali Fuat Çevik'i tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi ve öğrenci temsiliyetinin üniversite yönetimindeki önemine vurgu yaptı.

Bu atama, üniversite içinde öğrenci katılımını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor; temsilcinin düzenli iletişim ve geri bildirim mekanizmaları aracılığıyla öğrencilerin gündelik sorunlarını ve önerilerini yetkililere iletmesi bekleniyor.

Program, seçim ve tebrik konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) HUKUK FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ ALİ FUAT ÇEVİK...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) HUKUK FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ ALİ FUAT ÇEVİK, ÜNİVERSİTE SENATOSUNDA ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ OLARAK SEÇİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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