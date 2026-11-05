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Yön değişimi: EBYÜ sivil havacılık yüksekokuluna yeni müdür atandı

EBYÜ Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu müdürlüğü, devir teslim töreniyle Prof. Dr. Harun Yılmaz’dan Prof. Dr. Ahmet Tandıroğlu’na geçti; rektör ve heyet laboratuvarları gezdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yön değişimi: EBYÜ sivil havacılık yüksekokuluna yeni müdür atandı

Yön değişimi: EBYÜ sivil havacılık yüksekokuluna yeni müdür atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu müdürlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tandıroğlu getirildi. Görev, yüksekokulda düzenlenen devir teslim programıyla Prof. Dr. Harun Yılmaz’dan devredildi.

devir teslim töreni ve katılımcılar:

Programa, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Genel Sekreter Mustafa Yurteken ile yüksekokulun akademik ve idari personeli katıldı. Rektör Kuyrukluyıldız, törende görev süresi boyunca yüksekokula sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Prof. Dr. Harun Yılmaz’a teşekkür etti ve yeni müdür Prof. Dr. Ahmet Tandıroğlu’na başarılar diledi.

uygulama alanları gezisi ve kapanış:

Devir teslim programının ardından Rektör Kuyrukluyıldız ve beraberindeki heyet, yüksekokul bünyesindeki uygulama alanları ve eğitim laboratuvarlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE PROF. DR. AHMET TANDIROĞLU GETİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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