Eskişehirspor yola çıktı: Akşehir'de kayıpsız çıkış arayışı

Eskişehirspor akşehir deplasmanına hazır:

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 5. hafta maçında 1922 Akşehir SK ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde üst sıralara tırmanma hedefiyle deplasmandan boş dönmemek için bugün kara yoluyla Konya'nın Akşehir ilçesine hareket etti.

son idman ve taktik çalışmalar:

Hafta sonu oynanacak maç öncesinde takım, tesislerinde teknik heyet yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas varyasyonları ve taktik çalışmalar ile maç planı üzerinde çalıştı; hazırlıklar saha içi uygulamalarla pratik hale getirildi. Çalışmanın odağı, maç içinde tempoyu kontrol etmek ve rakip karşısında savunma-düzene tutarlılık sağlamak oldu.

deplasman planı ve hedef:

Hazırlıklarını eksiksiz tamamlayan Eskişehirspor kafilesi, Akşehir'e giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Kulüp, maçtan galibiyetle dönmeyi ve puanını yükselterek ligde yukarı doğru bir ivme yakalamayı hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncuların ortak hedefi, kayıpsız dönmek ve seriyi devam ettirmek.

TFF 3. LİG TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİRSPOR, LİGİN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI 1922 AKŞEHİR SK MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK KONYA'YA HAREKET ETTİ.