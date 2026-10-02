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Kemal Çağlayan: Elazığ spor basınıyla dayanışma mesajı verdi

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Elazığ'da spor basınıyla buluştu; görüşleri dinledi ve Elazığ TSYD'nin şubeleşme hedefini paylaştı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kemal Çağlayan: Elazığ spor basınıyla dayanışma mesajı verdi

Toplantı ve katılımcılar:

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, bölge ziyaretleri kapsamında Elazığ'da görev yapan spor basınıyla bir araya geldi. Bir salonda gerçekleştirilen programda kentteki medya temsilcileriyle doğrudan iletişim kuruldu.

Toplantıya Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, TSYD İl Temsilcisi Coşkun Kamaç ve şehirde görev yapan basın mensupları katıldı.

Görüşler ve beklentiler:

Çağlayan, programa katılanların görüş ve önerilerini dikkatle dinledi; yerel spor basınının çalışma koşulları, beklentileri ve mesleki öncelikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ TSYD'nin üyelik çalışmaları sonrası şube haline gelmesini yürekten istediğini belirten Çağlayan, il temsilcisi Coşkun Kamaç'ın şehirde spor basını tarafından sevildiğini görmenin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Hediye ve kapanış:

Programın sonunda TSYD Elazığ İl Temsilcisi Coşkun Kamaç tarafından üzerinde ismi yazılı olan 58 numaralı Elazığspor forması Kemal Çağlayan'a takdim edildi.

Günün anısı olarak şehirde görev yapan basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekildi ve buluşma değerlendirmelerle sonlandırıldı.

TSYD GENEL MERKEZ ŞUBELER SORUMLUSU KEMAL ÇAĞLAYAN, ELAZIĞ&#039;DA GÖREV YAPAN SPOR BASINI İLE BİR...

TSYD GENEL MERKEZ ŞUBELER SORUMLUSU KEMAL ÇAĞLAYAN, ELAZIĞ'DA GÖREV YAPAN SPOR BASINI İLE BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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