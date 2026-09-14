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Vali Baruş süreç takibini sürdürerek Yavi Mahallesi'nde deprem konutlarını inceledi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Çat'ın Yavi Mahallesi'nde tamamlanan deprem konutlarını inceledi; altyapı ve teslim sürecinin yakından takip edildiğini bildirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Baruş süreç takibini sürdürerek Yavi Mahallesi'nde deprem konutlarını inceledi

Vali Baruş Yavi Mahallesi'ndeki konutları inceledi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Çat ilçesi programı kapsamında Yavi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

İnceleme ve yetkililerden alınan bilgiler:

Mahallede inşaat çalışmaları sona eren ve hak sahiplerine teslim edilmeye hazırlanan konutları yerinde gören Vali Baruş, projede yürütülen son çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyarette, konutların fiziksel durumu ve tamamlanan işlerin kapsamı hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Altyapı, teslim süreci ve takip:

Vali Baruş, konutların mevcut genel durumu, altyapı çalışmaları ve vatandaşların kullanımına sunulması planlanan süreçle ilgili geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Depremzede vatandaşların güvenli ve konforlu yuvalarına bir an önce kavuşması için yürütülen bürokratik ve teknik sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Vali Baruş'un Çat ilçesindeki Yavi Mahallesi ziyareti, konut alanındaki incelemelerin ardından tamamlandı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ÇAT İLÇESİ PROGRAMI KAPSAMINDA AKŞAM SAATLERİNDE YAVİ MAHALLESİ’NDE...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ÇAT İLÇESİ PROGRAMI KAPSAMINDA AKŞAM SAATLERİNDE YAVİ MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN DEPREM KONUTLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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