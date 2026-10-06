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Vali Eldivan yurt hizmetlerini yerinde değerlendirip öğrenci taleplerini topladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, KYK yurtlarında hizmet ve hijyeni denetleyip öğrencilerle görüşerek taleplerini ve önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Vali Eldivan yurt hizmetlerini yerinde değerlendirip öğrenci taleplerini topladı

ziyaretin kapsamı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları ziyaret ederek sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Yurt çalışanlarından yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Vali Eldivan, özellikle yemekhane organizasyonu, yemek kalitesi ve genel temizlik uygulamalarını gözlemledi.

yemekhane ve hijyen incelemesi:

Vali Eldivan, yurtların yemekhanelerinde hazırlanan yemeklerin sunumunu ve hijyen standartlarını denetledi; mutfak düzeni, servis akışı ve temizlik uygulamalarına ilişkin yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. İncelemede, yemek hazırlığı ve dağıtım süreçlerinin düzenli yürütülmesinin öğrencilerin günlük yaşam kalitesi açısından önemine vurgu yapıldı.

öğrencilerle görüşme:

Yurtlarda kalan öğrencilerle sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinleyen Eldivan, onların memnuniyet düzeyini ölçtü ve karşılaşılan sorunlar hakkında notlar aldı. Öğrencilerle kurulan doğrudan iletişim, yönetimin hizmetleri iyileştirme yönündeki önceliklerini belirlemesine yardımcı oldu.

Vali Eldivan, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yurtlarda sunulan hizmetlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortam oluşturacak şekilde titizlikle yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Yapılan denetimlerin ve alınan geri bildirimlerin, hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

VALİ ELDİVAN YURTLARDA ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

VALİ ELDİVAN YURTLARDA ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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