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Tbmm başkanı Kırgızistan'da: TÜRKPA 15. genel kuruluna katılım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir heyetle TÜRKPA 15. Genel Kurulu'na Bişkek'e ulaştı; Kurtulmuş'u Bolot Ibragimov, Ramil Hasan ve Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tbmm başkanı Kırgızistan'da: TÜRKPA 15. genel kuruluna katılım

Tbmm başkanı Bişkek'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Kurtulmuş'a beraberindeki parlamento heyeti eşlik ediyor.

karşılama ve heyet:

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkan Yardımcısı Bolot Ibragimov, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Karşılama, resmi protokol çerçevesinde gerçekleşti.

ziyaretin parlamenter boyutu:

Kurtulmuş'un katılımı, üye parlamentolar arasındaki diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Heyetin ziyaretinde parlamenter düzeyde temasların ve görüş alışverişinin öne çıkması bekleniyor.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ&#039;U, HAVALİMANINDA KIRGIZİSTAN JOGORKU KENEŞ BAŞKAN YARDIMCISI BOLOT...

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'U, HAVALİMANINDA KIRGIZİSTAN JOGORKU KENEŞ BAŞKAN YARDIMCISI BOLOT IBRAGİMOV, TÜRKPA GENEL SEKRETERİ RAMİL HASAN VE TÜRKİYE'NİN BİŞKEK BÜYÜKELÇİSİ MEKİN MUSTAFA KEMAL ÖKEM KARŞILADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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