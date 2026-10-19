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Gökyüzünde barış mesajı: Karapınar'da yamaç paraşütüyle Filistin bayrağı açıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Mustafa Ulutaş, Göktepe Uçuş Sahası'nda yamaç paraşütüyle Filistin bayrağını açarak dayanışma ve farkındalık mesajı verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Gökyüzünde barış mesajı: Karapınar'da yamaç paraşütüyle Filistin bayrağı açıldı

Karapınar'da gökyüzünden destek gösterisi:

Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Doğa ve Uçuş Sporları Başkanı Mustafa Ulutaş, Göktepe Uçuş Sahası'nda düzenlenen gösteride yamaç paraşütüyle hazırlanan Filistin bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı. Etkinliği izleyenler, bayrağın açıldığı anı alkışlarla karşıladı.

etkinliğin amacı ve organizasyon süreci:

Ulutaş, gösterinin amacını İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, Filistin halkına manevi destek sağlamak olarak açıkladı. Organizasyon sırasında hazırlanan bayrak, yapılan teknik denemeler sonucu başarıyla gökyüzünde taşındı.

mesaj ve dayanışmanın vurgulanması:

Etkinlikle, Filistin'de yaşananların unutulmadığı ve destek mesajlarının sürdüğü vurgulandı; bayrağın barış, dayanışma ve zulme karşı duruşun sembolü olduğu belirtildi. Katılımcılar gösteriyi alkışlarla karşılarken, Ulutaş'ın açıklamaları dikkat çekti:

"Mükemmel coğrafyamızda bu bayrağın görüntülerini alabilmek için oldukça büyük bir gayret sarf ettik ve son denememizde güzel bir görüntü elde ettik. Hissiyat olarak, Filistin bayrağının, Türk bayrağının açılması bizim için zaten büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Filistin bayraklarını açarak kendi dağlarımızda ve tepelerimizde özgürce dalgalandırmak, bir nebze de olsa o insanların acılarına ortak olabilmek ve onlara destek verebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Sosyal etkinliklerin tamamına gönülden ve hiçbir beklenti içinde olmadan destek veriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Otizm Farkındalık Günü, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve diğer resmi günlerimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde; memleketimizin, sporumuzun ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın tanıtımı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Adalet yerini bulana ve zulüm son bulana kadar dualarımızla ve kalbimizle Filistin’in yanındayız"

Etkinlik, yerel spor ve sosyal faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendirildi; organizasyonun amacı hem coğrafyanın tanıtımı hem de gündemdeki insani meselelerde farkındalık oluşturmak olarak aktarıldı.

Yamaç paraşütü ile Filistin bayrağı açtı

Yamaç paraşütü ile Filistin bayrağı açtı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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