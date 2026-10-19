Cumhurbaşkanından muhtarlara birlik, hizmet ve bölgesel uyanıklık çağrısı

muhtarlar buluşmasında bağların ve hizmetlerin yeniden teyidi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan, muhtarlık kurumuyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkinin son 12 yılda kesintisiz sürdüğünü belirterek geçmişten bugüne yapılan buluşma serisini hatırlattı. İlk toplantının 27 Ocak 2015 tarihinde yapıldığını, o gün 17 ilden 409 muhtarın ağırlandığını; daha sonra farklı tarihlerde ve salonlarda Türkiye'nin dört bir yanından toplamda 40 bini aşkın muhtar ile bir araya gelindiğini söyledi.

Erdoğan, muhtarlarla kurdukları ilişkide samimiyeti ve devamlılığı ön plana çıkardıklarını belirterek "Sizlerle beraber yol yürümekten, sizlerle kardeşlik yapmaktan daha önemli herhangi bir şey olamaz" ifadelerini kullandı ve muhtarlara milletin teveccühüyle gelen bir kardeş olarak destek sözü verdi.

kamusal destek ve kurumlara yönelik adımlar:

Konuşmada muhtarlık kurumuna yönelik uygulamaya konulan düzenlemeler ve sağlanan imkânlar ayrıntılı olarak sıralandı. Erdoğan, muhtarların özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik adımların devam ettiğini vurguladı. Yapılan düzenlemeler arasında Muhtar Bilgi Sistemi'nin hayata geçirilmesi, muhtarların SGK primlerinin 2017'den itibaren devlet tarafından karşılanması ve büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerde muhtarlarla ilgilenecek müdürlüklerin kurulması yer aldı.

Muhtar ödemelerine dair rakamlar da konuşmada öne çıktı: Erdoğan, 2002'de muhtarlara yapılan ödemenin yalnızca 97 lira olduğunu, 2026 itibarıyla bu rakamı 28 bin liranın üzerine çıkardıklarını aktardı. Enerji giderlerinin mesken statüsüne alınmasıyla muhtarların elektrik maliyetlerinde azalma sağlandığını, muhtarların vilayet hizmet birliği, otel ve sosyal tesislerden bakanlık tarifeleri üzerinden yararlanabildiğini de sözlerine ekledi.

Altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Erdoğan, muhtarlara yönelik hizmet binaları projesine değindi: 30 büyük şehirde yöreye özgü 100 hizmet binasınin 2023'te tamamlandığını; 2024 ve 2025 yıllarında ise il özel idaresi kapsamında 51 lokasyonda 130 muhtar hizmet binasının yapım ve onarımının gerçekleştirildiğini bildirdi. Ayrıca Ankara Muhtar Evi ve İstanbul Çapa Muhtar Evi gibi sosyal dinlenme tesislerinin hizmete sunulduğunu ve kadın muhtarların görev yaptığı yerlerde güvenlik kamera ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

bölgesel gelişmeler ve uyarılar:

Erdoğan konuşmasında bölgeye ilişkin kaygılarını da dile getirdi. Hemen kuzeyde süren Rusya-Ukrayna savaşının beşinci yılına yaklaşması, İsrail-Filistin gerilimleri, İran çevresindeki tansiyon ve Yemen'deki çatışmaların bölgedeki istikrarı etkilediğine dikkat çekti. Riyad havalimanına düzenlenen saldırıda umrecilerin arasında olduğu kişilerin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını belirterek bölgedeki gerilimlerin insanı maliyetine vurgu yaptı.

Konuşmada öne çıkan uyarılardan biri, Türkiye'yi hedef alan farklı mekanizmalar karşısında dikkatli olunmasıydı. Erdoğan, milletin moralini bozmayı, araya nifak sokmayı ve Türkiye'nin yolunu kesmeyi amaçlayan iç ve dış aktörlere karşı teyakkuz çağrısında bulundu; bu kapsamda sözlerini şu şekilde sürdürdü: Dünyayı sömürerek, bölgemizi kan deryasına çevirerek kendilerine refah düzeni kurmak isteyenlere boyun eğmeyeceğiz. Ayrıca karanlık ve kirli oyunlara, Müslümanları birbirine düşürmeye yönelik girişimlere karşı uyanık olunması gerektiğini yineledi.

eleştirilere yanıt ve muhtarların toplumdaki yeri

Erdoğan, muhtar buluşmalarına yöneltilen eleştirilere de değindi; muhtarlarla kurulan ilişkinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini, bunun ise milli iradeye karşı duyulan hazımsızlığın bir yansıması olduğunu ifade etti. Muhtarların Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak devletin tüm kapılarını aşama aşama açtığını görmenin rahatsızlık yarattığını söyleyen Erdoğan, geçmişten bugüne Anadolu'ya tepeden bakan anlayışın değiştiğini ve artık muhtarların hak ettiği saygıyı gördüğünü belirtti.

Erdoğan, siyasette de muhtar buluşmalarının bir 'açılım' doğurduğunu, daha önce küçümsenen bu kuruma yönelik tutumların zamanla değiştiğini; taklit ve takip yoluyla muhtarlara gösterilen ilginin seçime endeksli kalsa da olumlu bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve muhtarlardan görev yaptıkları köy ve mahallelerdeki vatandaşlara selamlarını iletmelerini istedi. Toplantı, muhtarlarla tekrar ahit ve dayanışma vurgusunun yapılmasıyla sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE DÜZENLENEN MUHTARLAR BULUŞMASI’NDA KONUŞTU