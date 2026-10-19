Yeniden seçilen oda başkanlarıyla Kayseri için ortak akıl vurgusu

başkan büyükkılıç, oda başkanlarını ayrı ayrı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçimlerde güven tazeleyen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile yönetim kurulu üyelerini makamında ayrı ayrı kabul etti. Ziyaretlerde Kayseri’nin ticaret ve sanayi hayatına katkı sağlanması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve şehrin ekonomik hedefleri detaylı şekilde ele alındı.

görüşmelerin odağı:

İlk toplantıda Başkan Büyükkılıç, yeniden başkanlığa seçilen Ömer Gülsoy ve yönetimini tebrik ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Toplantıda üretimin artırılması, ticaretin geliştirilmesi ve istihdamın desteklenmesi öncelikli gündem maddeleri oldu. Ömer Gülsoy, seçimin ‘‘şehre ve iş dünyamıza yakışan, bayram havasında’’ geçtiğini söyleyerek Büyükkılıç’a katkıları için teşekkür etti ve yeni dönemde de birlikte çalışacaklarını vurguladı.

yerel iş birliği ve beklentiler:

Daha sonra Kayseri Sanayi Odası heyetiyle bir araya gelen Büyükkılıç, KAYSO yönetimini tebrik ederek kentin sanayi dinamiklerinin önemine değindi. Görüşmede iş dünyası beklentilerinin yerel yönetimlerle koordine edilmesi, yatırım ve üretim alanlarındaki ihtiyaçların değerlendirilmesi ön plana çıktı. Mehmet Büyüksimitci misafirperverlik için teşekkür edip yönetimini tanıtarak, ‘‘Sizlerin desteği bizim için her zaman kıymetliydi, bundan sonra da çok kıymetli’’ ifadelerini kullandı. Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Bu kabul turları, Başkan Büyükkılıç’ın şehirdeki kurum ve kuruluşlarla sürdürdüğü istişare geleneğinin bir uzantısı olarak dikkat çekiyor. Yapılan görüşmeler, Kayseri’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan aktörlerle ortak akıl etrafında hareket etme kararlılığını ve kentin ticaret ile sanayi potansiyelinin daha ileri taşınmasına yönelik iş birliği niyetini teyit etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; SEÇİMLERDE GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEN KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY VE KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ MAKAMINDA AYRI AYRI KABUL ETTİ.