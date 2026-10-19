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Ayazağa'da 2027 hedefi: ada bazlı 2-3 adayı dönüştürme planı

Hakkı Alp, selden etkilenen Ayazağa’da 2027’ye kadar ada bazlı en az 2-3 adayı dönüştüreceklerini ve vatandaşlara iki seçenek sunduklarını açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ayazağa'da 2027 hedefi: ada bazlı 2-3 adayı dönüştürme planı

Ayazağa'da öncelik hızlı, ada bazlı dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, sel felaketinin etkilediği Sarıyer Ayazağa’da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Alp, bölgedeki önceliklerinin kısa vadede ada bazlı müdahaleler olduğunu vurgulayarak hedeflerinin 2027 yılı içinde Ayazağa’da en az 2-3 adayı dönüştürecek çalışmaları başlatmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlara sunulan iki seçenek:

Başkan Alp, halkla yürütülen bilgilendirme sürecinde iki ana yolun teklif edildiğini belirtti. Birinci seçenek, İstanbul genelinde uygulanan ve kamu desteği sağlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında gerçekleşiyor; bu programla hak sahipleri komşularıyla anlaşarak diledikleri müteahhitle çalışabiliyor ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığından 875 bin lira kredi, 875 bin lira hibe ile 125 bin lira taşınma desteği alabiliyor. Başkan, Ayazağa’da da vatandaşların bu alternatif hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

İkinci seçenek ise alan bazlı, ada ölçeğinde dönüşüm. Bu yöntemde komşuların ortak talebiyle başlatılan uzlaşma ve projelendirme sürecinin ardından yıkım ve yapım aşamaları Bakanlık kuruluşu TOKİ aracılığıyla yürütülüyor; tamamlanan konutlar ve ticari alanlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Alan bazlı dönüşümlerin finansmanı ve örnek uygulamalar:

Alp, alan bazlı projelerde vatandaşların mevcut kıymet takdirleri ve maliyetlerin dikkate alındığını, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla sağlanan indirim ve kolaylıklarla geri ödemenin uzun vadeye yayıldığını anlattı. Başkan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının şu ana dek 118 bin bağımsız birim için hibe ve kredi desteği sağladığını; alan bazlı çalışmalarda ise 128 bin bağımsız birim üzerinde sürecin devam ettiğini aktardı.

Projelerin örnekleri arasında Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Beykoz Tokatköy, Bağcılar Demircan Sistesi, Güngören Tozkoparan, Maltepe İETT blokları ve Zeytinburnu Beştelsiz yer alıyor. Alp, 6 Şubat depremlerinin ardından bu çalışmaların öncelik kazandığını, afetlerin ardından can ve mal kayıplarını azaltmanın esas hedef olduğunu belirtti.

Başkan ayrıca ofisin vatandaşların talebi süresince açık kalacağını, ekiplerin sahada bilgileri paylaşmaya ve uzlaşmaları sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Alp, yapısal tespitlerde Ayazağa’daki bazı yapıların ruhsatsız, kaçak veya ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu yönünde bulgular tespit ettiklerini; bu nedenle ada bazlı müdahalelerin aciliyet taşıdığını sözlerine ekledi.

Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp: &quot;Hedefimiz Ayazağa&#039;da en az 2-3 adayı dönüştürecek çalışma...

Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp: "Hedefimiz Ayazağa'da en az 2-3 adayı dönüştürecek çalışma yapmak"

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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