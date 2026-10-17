Esenyurt'ta malzeme indiren kamyonetin kasasından cam devrildi, biri ağır

Olayın detayları:

İstanbul Esenyurt’ta yaşanan kazada, 13.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1873. Sokak üzerinde malzeme indirmek için park eden kamyonetin kasasında bulunan cam devrildi. İddiaya göre camın devrilmesi sonucu kamyonetin kasasında bulunan iki işçi cam altında kaldı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler cam altında kalan işçileri kurtararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kurtarılan 2 işçi daha sonra hastaneye kaldırıldı; hastaneye kaldırılanlardan birinin durumu ağır olduğu, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenini ve olay sırasındaki şartları tespit etmek üzere çalışma yürütüyor.

İSTANBUL ESENYURT'TA YÜK İNDİRMEYE GELEN KAMYONETİN İÇERİSİNDE BULUNAN İKİ İŞÇİNİN ÜZERİNE CAM DEVRİLDİ. 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILIRKEN 1 İŞÇİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.