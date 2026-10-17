Sağlıkta şiddet kırmızı çizgimiz: çalışanların güveni toplum sağlığının temeli

Adalet Bakanı'ndan sağlık çalışanlarına yönelik uyarı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu'nda sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların hem bireysel hem de toplumsal sonuçlarına vurgu yaptı. Gürlek, hekimlerin ve diğer sağlık personelinin zorlu koşullar altında büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, bu emeğin hukuk düzeni içinde doğru anlaşılmasının önemini vurguladı.

Sempozyumun kapsamı ve katılımcılar:

Salgın sonrası sağlık ve adalet alanında yaşanan sorunların ele alındığı, iki gün sürecek sempozyum Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Adalet Bakanlığı destekleriyle bir otelde gerçekleştirildi. Programa Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile sağlık ve adalet teşkilatından temsilciler, ilgililer ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan etkinlikte, bakan Gürlek katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Gürlek, tıp hizmetlerinin yüksek bilgi, dikkat ve sorumluluk gerektiren kamu hizmetleri olduğunu; Anayasa'nın devlete bireylerin hayat, beden ve ruh sağlığını koruma yükümlülüğü getirdiğini hatırlattı. Buna bağlı olarak hastaların hakları ile sağlık çalışanlarının mesleki ve hukuki güvencelerinin birbirini dışlamadığını, aksine birlikte korunması gerektiğini ifade etti.

Mevzuat ve uygulama adımları:

Gürlek, 2022 yılında mevzuatta yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Bu kapsamda, sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamalarından doğan ceza soruşturmalarında, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde Mesleki Sorumluluk Kurulu üzerinden işleyen bir izin usulü getirildiğini belirtti. Bu mekanizmanın tıbbi uzmanlığın değerlendirmeye katkı sunmasını amaçladığını; ancak bunun yargı mercilerinin araştırma yetkisini ortadan kaldıran bir dokunulmazlık alanı oluşturmadığını vurguladı.

Kamuda görev yapan sağlık personelinin idarece ödenen tazminatların rücu edilmesine ilişkin özel şartlarla kişisel mali sorumluluk bakımından güvence sağlandığı, böylece hekimlerin tıbbi kararlarını ağır tazminat endişesiyle vermemelerinin desteklendiği açıklandı. Ayrıca 2020 düzenlemeleriyle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personele görevleri nedeniyle yönelen suçlarda cezaların artırıldığı, hapis cezalarının ertelenmesini engelleyen özel hükümlerin getirildiği hatırlatıldı. 2022'de ise sağlık çalışanlarına görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle yönelen kasten yaralama suçunun Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklama nedenlerinden sayılabildiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarımıza yöneltilen şiddet, yalnızca bir bireye değil, sağlık hizmetinin bütününe ve toplumun vicdanına yöneltilmiş bir saldırıdır

Hedef: güvenli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti

Bakan Gürlek, asılsız ihbar ve ithamların sağlık personelinin görev yapmasını engellemesine müsaade edilmeyeceğini, çalışma ortamlarının şiddetten uzak ve güvenli kılınmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının mahremiyeti ve güvenliğinin korunmasının kamu hizmetinin sürekliliği için gerekli olduğunu, vatandaşın sağlık hizmetine güven içinde erişiminin zedelenmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını, yapılan düzenlemelerin sağlık çalışanlarının mesleki ve hukuki güvencelerini güçlendirmeye yönelik somut adımlar olduğunun altını çizerek tamamlayan Gürlek, 'Bizim bu konudaki yaklaşımımız, sağlık çalışanlarımızın gerçek ihtiyaçlarına somut çözümler üretmektir' ifadeleriyle taahhütlerini yineledi.

Bakan Gürlek: "Sağlık çalışanlarımıza yöneltilen şiddet, yalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına yöneltilmiş bir saldırıdır"