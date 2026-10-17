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Kavaklıdere yükseklerinde mevsimin ilk karı doğayı beyaza bürüdü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin yaklaşık bin 800 metrelik yüksek kesimlerinde hava soğuyunca mevsimin ilk karı yağdı, manzara beyaza büründü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:50

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kavaklıdere yükseklerinde mevsimin ilk karı doğayı beyaza bürüdü

Kavaklıdere'de mevsimin ilk karı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, rakımı yaklaşık bin 800 metre olan yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sezonun ilk karı yağdı.

Kar yağışı, bölgedeki ağaçları ve yaylaları örtünerek kısa sürede manzarayı beyaza bürüdü; bu görünüm kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi.

doğadaki değişim ve görsellik:

Yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte doğa görünümünde belirgin bir değişim yaşandı. Oluşan beyaz örtü, fotoğraf çekenler ve yürüyüşe çıkanların ilgisini çekti.

yerel gözlemler:

Sezonun ilk karı, bölge sakinleri tarafından izlendi ve sosyal medyada paylaşılan karelerle dikkat çekti. Vatandaşlar, yüksek kesimlerdeki bu yağışın kış hazırlıklarını hatırlattığını belirtti.

MUĞLA’NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERDE SEZONUN İLK KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ.

MUĞLA’NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERDE SEZONUN İLK KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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