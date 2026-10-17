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Gökyüzünde sanat: SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST gösterisi kokpit kamerasında

SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST gösterisinin kokpit kamerası, pilotun yüksek G altındaki hakimiyetini ve kadim şehrin nefes kesen panoramasını kaydetti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Gökyüzünde sanat: SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST gösterisi kokpit kamerasında

SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST gösterisi kokpit kamerasında:

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirdiği gösteride hem teknik hünerini hem de görsel estetiğini sergiledi. Uçuş sırasında yapılan kayıtlar, manevraların dışarıdan görülen etkisinden farklı olarak kokpit içindeki yoğunluğu ve pilotun kontrol yeteneğini gözler önüne seriyor.

manevraların içinden bir bakış:

Kokpit kamerası, yüksek sürat ve alçak irtifada uygulanan dönüşler, iniş kalkış hassasiyeti ve G kuvvetinin etkisi altındaki pilot tepkilerini anbean kaydediyor. Görüntülerde kumanda kollarına, gösteri sırasında sabitlenen enstrümanlara ve pilotun dikkat odaklı duruşuna tanıklık ediliyor; bu da izleyiciye uçuşun teknik zorluklarını yakından hissettirtiyor.

kadim şehrin havadan sahnesi:

Kokpitten yansıyan kareler, kadim şehrin muazzam panoramasıyla birleşiyor. Şehrin silueti ve tarihi dokusu, gösterinin görsel etkisini artırırken izleyicilerde hayranlık uyandırdı. Festival atmosferiyle bütünleşen bu görüntüler, SOLOTÜRK'ün gösterisini sadece bir akrobasi performansı olmaktan çıkarıp gökyüzünde kurgulanmış bir görsel sergiye dönüştürdü.

Kokpit kamerasının sunduğu bu içerik, hem havacılık meraklılarına hem de genel izleyiciye pilotajın inceliklerini ve gösterinin estetik yönünü aktarıyor. SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST performansı, teknik ustalığın ve şehir manzarasının uyumlu birlikteliğini belgeleyen önemli bir görüntü arşivi oluşturdu.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NİN AKROBASİ TİMİ SOLOTÜRK’ÜN TEKNOFEST KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖSTERİ...

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NİN AKROBASİ TİMİ SOLOTÜRK’ÜN TEKNOFEST KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖSTERİ UÇUŞU, KOKPİT KAMERASINA YANSIDI. KADİM ŞEHRİN MUAZZAM GÖRÜNÜMÜ İLE BİRLEŞEN UÇUŞ ANI İZLEYENLERİ MEST ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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